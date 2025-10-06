DIRTY DANCING IN CONCERT – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

DIRTY DANCING IN CONCERT Début : 2026-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.

STAGE MAGIC PRÉSENTE : DIRTY DANCING IN CONCERTPARIS – 21 août, 2025 – Le leader mondial du divertissement Lionsgate (NYSE : LION), GEA Live et Stage Magic présentent Dirty Dancing in Concert, en tournée en France. Préparez-vous à vivre le meilleur moment de votre vie et à plonger dans la romance intemporelle de ce film culte lors d’une soirée inoubliable ! Basé sur le film lauréat d’un Oscar®, sorti il y a tout juste 38 ans, Dirty Dancing in Concert fera son grand retour en 2026 pour une tournée mondiale de plus de 100 villes, dont 6 en France : Toulouse, Paris, Bordeaux, Nantes, Caen et Lille. Près de 250.000 billets ont déjà été vendus pour cette expérience envoûtante, portée par cette bande-originale multi-platine qui a marqué toute une génération. Les spectateurs vivront une expérience unique en redécouvrant l’histoire d’amour intemporelle de Baby et Johnny. Le spectacle propose une projection du film, restauré en numérique, accompagnée d’un orchestre et de chanteurs interprétant en live les titres cultes, parfaitement synchronisés avec l’écran géant sur scène. La soirée se prolonge avec une after-party où le public est invité à chanter et danser sur les chansons mythiques du film et à raviver ses meilleurs souvenirs.« Dirty Dancing a toujours été bien plus qu’un simple film : c’est un phénomène culturel qui continue de toucher toutes les générations » explique Floris Douwes, producteur et directeur général de GEA Live. « Nous sommes ravis d’offrir à nouveau au public du monde entier cette célébration, alliant la magie du film original à l’énergie d’un concert live. Que vous le voyiez pour la première ou la cinquantième fois, cette expérience permet de retomber amoureux de Baby et Johnny… et de danser toute la nuit ! ».Classique intemporel, Dirty Dancing est le récit d’une romance estivale, sublimée par une bande-son légendaire et des scènes de danse que vous n’avez pas oubliées. Le film a fait sensation au box office mondial lors de sa sortie au cinéma en 1987. Réalisé par Emile Ardolino, écrit par Eleanor Bergstein, produit par Linda Gottlieb, il met en vedette Patrick Swayze et Jennifer Grey, aux côtés de Jerry Orbach, Cynthia Rhodes et Kelly Bishop. Sa bande son a donné naissance à deux albums multi-platine et de nombreux singles, dont “(I’ve Had) The Time of My Life”, Oscar® de la Meilleure Chanson Originale. Avec plus de 214 millions de dollars de recettes dans le monde, le film a conquis le cœur du public et inspiré une série TV, plusieurs émissions de télé-réalite (contest shows), un préquel, une version pour la scène à guichets fermés, une adaptation musicale pour la télévision et, bientôt, une suite produite par Lionsgate.Pour connaître les informations à propos des billets et des dates de tournée FR : www.stagemagic.fr À propos de Lionsgate Global Products & ExperiencesLionsgate Global Products & Experiences est une division de Lionsgate (NYSE : LION), l’une des principales sociétés indépendantes de contenu au monde, cotée en bourse. En s’appuyant sur le portefeuille exceptionnel de marques et de franchises cinématographiques et télévisuelles du studio, la division génère des revenus supplémentaires et renforce l’engagement du public à travers des spectacles et expériences en direct, des destinations de divertissement, des jeux, des produits dérivés physiques et numériques, ainsi que des partenariats et investissements stratégiques soigneusement sélectionnés.Le groupe a annoncé plusieurs productions scéniques (Dirty Dancing, La La Land, Wonder et Nashville pour Broadway, ainsi que The Hunger Games pour Londres), des intégrations dans des jeux emblématiques (Call of Duty, Dead By Daylight, Roblox et Fortnite), et des collaborations avec des leaders mondiaux du produit dérivé (LEGO, American Classics, Hot Toys, Funko, etc.).Des attractions inspirées des plus grandes franchises de Lionsgate — The Hunger Games, John Wick, SAW et d’autres licences cultes — sont présentes dans des parcs à thème et destinations de divertissement en Asie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient. L’attraction très attendue JOHN WICK EXPERIENCE est désormais ouverte à Las Vegas.À propos de GEA LiveGEA Live s’est imposé comme le partenaire de référence dans le domaine du divertissement location-based, alliant créativité, excellence et crédibilité pour offrir des événements inoubliables qui donnent vie aux marques dans toute leur splendeur. En collaborant avec des licences prestigieuses issues de la télévision, du cinéma, du théâtre, de la musique, du jeu vidéo et de l’anime, GEA Live conçoit, produit et distribue aussi bien des concerts symphoniques et film concerts que des expositions immersives et des spectacles scéniques. Avec un vaste portefeuille de productions présentées dans plus de 40 pays, GEA Live a travaillé avec des marques de renommée mondiale telles que PlayStation, Avatar: The Last Airbender, Twilight, Dirty Dancing, Our Planet et Demon Slayer, tout en représentant

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31