Dirty Sound Magnet Ferrailleur (Le) Nantes

Dirty Sound Magnet Ferrailleur (Le) Nantes lundi 6 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-06 20:00 –

Gratuit : non 27 € / 23 € 27 € sur place23 € en prévente (hors frais de loc) Billetterie : leferrailleur.fr/evenement/dirty-sound-magnet-1/5050 Tout public

Concert Avec plus de 800 concerts à son actif en Europe, au Royaume-Uni et au Mexique, Dirty Sound Magnet s’impose comme l’un des groupes rock les plus envoûtants et explosifs de la scène actuelle. Originaire de Suisse, le trio captive par son univers musical hypnotique et ses performances live aussi intenses qu’imprévisibles. Formé à Fribourg par Stavros Dzodzos (guitare, chant), Marco Mottolini (basse, chœurs) et Maxime Cosandey (batterie, chœurs), le groupe est né d’une passion dévorante devenue une mission de vie. Leur philosophie est simple : Il n’y a pas de plan B. Depuis la sortie de son troisième album DSM-III (2022, Hummus Records), le groupe franchit un cap : tournées à guichets fermés, concerts de 2 heures en tête d’affiche et participation à des festivals majeurs comme Hellfest, Fusion Festival, Resurrection Fest, Bospop et Burg Herzberg Festival. Leur ascension est guidée par une éthique DIY sans compromis et une volonté farouche d’emmener leur art toujours plus loin. Leur quatrième album studio, Me and My Shadow, paraîtra le 30 janvier 2026.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://leferrailleur.fr/evenement/dirty-sound-magnet-1/5050