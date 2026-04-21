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DIRTY SOUND MAGNET La Maroquinerie Paris

DIRTY SOUND MAGNET La Maroquinerie Paris

DIRTY SOUND MAGNET La Maroquinerie Paris mardi 21 avril 2026.

Lieu : La Maroquinerie

Adresse : 23, RUE BOYER

Ville : 75020 Paris

Département : 75

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 19:00

DIRTY SOUND MAGNET Début : 2026-04-21 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

La Maroquinerie 23, RUE BOYER 75020 Paris 75

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