Dis ? BELLE DE JOUR Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 10:30 – 11:00

Gratuit : non Sur réservation préalableTarif : 1 personne = 1 place, quel que soit l’âge (1 adulte + 1 enfant = 2 places)Plein tarif : 6€ // Tarif Solidaire : 5€ Tout public – Age maximum : 3

Nathalie et Yann reviennent à Belle de Jour pour nous proposer leur magnifique spectacle : Dis ?Les thèmes de l’amitié, du monde des adultes, de la propriété et du temps qui passe sont parmi les sujets inépuisables et passionnants, et ce, dès tout petit ! L’enfant commence à se poser des questions et à nous les poser comme un philosophe en miniature : « Dis ? »Par des compositions éminemment mélodiques et de nombreuses atmosphères instrumentales, Nyna Mômes apporte sa couleur à ces questions naissantes.Site de l’artiste Nyna mômesteaser

BELLE DE JOUR Nantes 44000



