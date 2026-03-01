“Dis Birkin…” par la chorale Touslesmardis | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

“Dis Birkin…” par la chorale Touslesmardis | Bar de L’Autre Lieu

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:59:00

Date(s) :

2026-03-13

À vos agendas ! Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 13 mars pour une soirée du nom de “Dis Birkin” avec la compagnie Touslesmardis dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin !

La chorale Touslesmardis vous invite à une répétition publique de son spectacle Dis Birkin… à L’Autre Lieu.

Accompagnée de trois musiciens de l’Orchestre du Cotentin (piano, cor, percussions), la chorale revisite l’univers de Jane Birkin.

Cette représentation sera l’occasion de dévoiler, pour la première fois, un travail engagé depuis plusieurs mois.

Le spectacle Dis Birkin sera présenté le 30 mai à l’Espace culturel de La Hague par les 18 choristes de Touslesmardis et les 30 musiciens de l’Orchestre du Cotentin.

Chef d’orchestre Delphine Lecampion Berthenet.

Arrangeur Pierre Leclerc.

Chef de chœur Christophe Blanchin. .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : “Dis Birkin…” par la chorale Touslesmardis | Bar de L’Autre Lieu

L’événement “Dis Birkin…” par la chorale Touslesmardis | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin