Dis c’est quand l’amour ? Salle battant Besançon
Dis c’est quand l’amour ? Salle battant Besançon dimanche 29 mars 2026.
Dis c’est quand l’amour ?
Salle battant 48 rue battant Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Dis c’est quand l’amour ? Est un spectacle poétique gratuit dans le cadre des printemps des poètes.
Des poèmes et des chansons sur le thème de l’amour. Durée 1 heure. .
Salle battant 48 rue battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 22 87 46 lerirederato@gmail.com
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English : Dis c’est quand l’amour ?
L’événement Dis c’est quand l’amour ? Besançon a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON