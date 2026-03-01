Dis c’est quand l’amour ? Salle battant Besançon

Dis c’est quand l’amour ?

Salle battant 48 rue battant Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dis c’est quand l’amour ? Est un spectacle poétique gratuit dans le cadre des printemps des poètes.

Des poèmes et des chansons sur le thème de l’amour. Durée 1 heure. .

Salle battant 48 rue battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 22 87 46 lerirederato@gmail.com

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English : Dis c’est quand l’amour ?

L’événement Dis c’est quand l’amour ? Besançon a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON