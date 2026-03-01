Dis, Comment ça Tient ?

12 Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 09:30:00

fin : 2026-03-25 10:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Une animation ludique pour les 3-6 ans afin de découvrir l’équilibre dans l’architecture et les formes.

Avec Dis, comment ça tient ? , les enfants de 3 à 6 ans explorent la notion d’équilibre à travers l’architecture et les formes. Cette animation propose une découverte de l’équilibre dans les maisons, les statues et la cathédrale, en mêlant observation et expérimentation. Une approche ludique et pédagogique pour comprendre en s’amusant. Animation gratuite et sur inscription. .

12 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

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English :

A fun activity for 3-6 year-olds to discover balance in architecture and shapes.

L’événement Dis, Comment ça Tient ? Bourges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BOURGES