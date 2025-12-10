Dis, Horatio… cie 21

19 Rue du Rossignolet Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

A la fin de la pièce de Shakespeare, Hamlet demande à son ami Horacio de raconter son histoire.

Plusieurs siècles plus tard, Horacio tient toujours sa promesse et confie l’histoire de son ami accompagné de Marcellus. Ils interprètent ce grand classique seuls, avec quelques accessoires !

Représentation suivie d’un goûter. 12 .

19 Rue du Rossignolet Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 59 69 85 64 theatre.du.rossignolet@hotmail.fr

English :

At the end of Shakespeare’s play, Hamlet asks his friend Horacio to tell his story.

Centuries later, Horacio is still keeping his promise, telling the story of his friend, accompanied by Marcellus. They perform this classic on their own, with just a few props!

L’événement Dis, Horatio… cie 21 Loches a été mis à jour le 2025-12-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire