DIS-MOI GRENOUILLE Qu’est-ce que tu manges ? Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

DIS-MOI GRENOUILLE Qu’est-ce que tu manges ? Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort mardi 21 octobre 2025.

DIS-MOI GRENOUILLE Qu’est-ce que tu manges ?

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-22 11:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22

Grenouille mange des mouches. Encore des mouches. Toujours des mouches.

Grenouille questionne le singe qui préfère les bananes encore des bananes toujours des bananes.

Grenouille rencontre Mme l’autruche qui picore des graines encore des graines toujours des graines.

Le chien n’aime que la viande encore de la viande toujours de la viande.

De la viande de singe ? De la viande d’autruche ?

Lulu le petit garçon refuse de manger de tout.

Pour grandir, les petits hommes comme Lulu doivent manger de tout, on le sait !

Mangetout, lui, dévore tout et n’importe quoi, c’est un monstre !

Lulu préfère goûter prudemment, découvrir et apprécier différentes saveurs.

Il découvre la goumandise, Miam-miam !

Les marionnettes sont réalisées en fourrure comme autant de doudous espiègles ou rassurants.

Manipulées par deux comédiens qui chantent et dialoguent en direct. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : DIS-MOI GRENOUILLE Qu’est-ce que tu manges ?

German : DIS-MOI GRENOUILLE Qu’est-ce que tu manges ?

Italiano :

Espanol :

L’événement DIS-MOI GRENOUILLE Qu’est-ce que tu manges ? Belfort a été mis à jour le 2025-09-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)