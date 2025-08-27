Dis-moi que tu m’aimes Cie F.O.U.I.C Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Dis-moi que tu m’aimes Cie F.O.U.I.C

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-08-27
fin : 2025-09-26

2025-08-27

Entre dans la cabine téléphonique, il y a un message pour toi à l’intérieur.
Dis-moi que tu m’aimes est une installation interactive.
Tu peux entendre des messages, en laisser toi-même et t’amuser à pianoter au hasard sur les touches du clavier digital. Alors décroche et laisse-toi guider…

Si tu souhaites laisser un message sans te déplacer 07 45 12 69 67
o Pour laisser une déclaration d’amour
o Pour poser une question / soumettre une pensée absurde ou essentielle
o Pour raconter un souvenir
o Pour laisser un message à un défunt
o Pour révéler un secret / un mensonge / une honte
o Pour partager un savoir insolite ou un conseil

Cabine accessible selon les horaires d’ouverture de la médiathèque
lundi Fermé
mardi 15:00–19:00
mercredi 15:00–19:00
jeudi 10:00–18:00
vendredi 15:00–19:00
samedi 10:00–18:00
dimanche Fermé

Accès libre.   .

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 

English :

Go into the phone booth, there’s a message for you inside.

German :

Geh in die Telefonzelle, darin befindet sich eine Nachricht für dich.

Italiano :

Entrate nella cabina telefonica, c’è un messaggio per voi.

Espanol :

Entra en la cabina telefónica, hay un mensaje para ti dentro.

