Dis-moi que tu m’aimes Cie F.O.U.I.C La Loupiote Houssay
Dis-moi que tu m’aimes Cie F.O.U.I.C La Loupiote Houssay mercredi 27 août 2025.
Dis-moi que tu m’aimes Cie F.O.U.I.C
La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-27
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-08-27
Entre dans la cabine téléphonique, il y a un message pour toi à l’intérieur.
Dis-moi que tu m’aimes est une installation interactive.
Tu peux entendre des messages, en laisser toi-même et t’amuser à pianoter au hasard sur les touches du clavier digital. Alors décroche et laisse-toi guider…
Si tu souhaites laisser un message sans te déplacer 07 45 12 69 67
o Pour laisser une déclaration d’amour
o Pour poser une question / soumettre une pensée absurde ou essentielle
o Pour raconter un souvenir
o Pour laisser un message à un défunt
o Pour révéler un secret / un mensonge / une honte
o Pour partager un savoir insolite ou un conseil
Cabine accessible selon les horaires d’ouverture de La Loupiote
mercredi > samedi 11h-14h / 16h-19h
dimanche 10h-12h
Accès libre. .
La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 49 80 16 28
English :
Go into the phone booth, there’s a message for you inside.
German :
Geh in die Telefonzelle, darin befindet sich eine Nachricht für dich.
Italiano :
Entrate nella cabina telefonica, c’è un messaggio per voi.
Espanol :
Entra en la cabina telefónica, hay un mensaje para ti dentro.
L’événement Dis-moi que tu m’aimes Cie F.O.U.I.C Houssay a été mis à jour le 2025-08-17 par SUD MAYENNE