Dis-moi que tu m’aimes Cie F.O.U.I.C La Loupiote Houssay

Entre dans la cabine téléphonique, il y a un message pour toi à l’intérieur.

Dis-moi que tu m’aimes est une installation interactive.

Tu peux entendre des messages, en laisser toi-même et t’amuser à pianoter au hasard sur les touches du clavier digital. Alors décroche et laisse-toi guider…

Si tu souhaites laisser un message sans te déplacer 07 45 12 69 67

o Pour laisser une déclaration d’amour

o Pour poser une question / soumettre une pensée absurde ou essentielle

o Pour raconter un souvenir

o Pour laisser un message à un défunt

o Pour révéler un secret / un mensonge / une honte

o Pour partager un savoir insolite ou un conseil

Cabine accessible selon les horaires d’ouverture de La Loupiote

mercredi > samedi 11h-14h / 16h-19h

dimanche 10h-12h

La Loupiote 14 Rue des Forges Houssay 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 49 80 16 28

English :

Go into the phone booth, there’s a message for you inside.

German :

Geh in die Telefonzelle, darin befindet sich eine Nachricht für dich.

Italiano :

Entrate nella cabina telefonica, c’è un messaggio per voi.

Espanol :

Entra en la cabina telefónica, hay un mensaje para ti dentro.

