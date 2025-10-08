Dis moi un conte… Halloween Planty

Mercredi 8 octobre PLANTY Dis moi un conte… Halloween. A 15h au point lecture.

Un spectacle animé par le conteur Raphaël Rémiatte pour vous faire frissonner en écoutant de drôles choses dans la nuit noire de l’automne. Enfin drôles, faut le dire vite car elles font tout de même un peu peur ces

histoires, mais pas trop non plus !

Tout public, à partir de 5 ans.

Réservations +33 (0)6 63 83 99 49 / +33 (0)6 74 12 70 30 .

31 Grande Rue Planty 10160 Aube Grand Est +33 6 63 83 99 49

