Dis pourquoi ?· breaking free (2-4 ans) Tours
Dis pourquoi ?· breaking free (2-4 ans) Tours vendredi 20 février 2026.
Dis pourquoi ?· breaking free (2-4 ans)
1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-20 11:00:00
fin : 2026-02-20 11:45:00
Date(s) :
2026-02-20
Découvrez en famille l’exposition Breaking free de Lieven de Boeck
0 .
1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover Lieven de Boeck?s Breaking Free exhibition with the whole family
L’événement Dis pourquoi ?· breaking free (2-4 ans) Tours a été mis à jour le 2026-01-06 par ADT 37