Dis, pourquoi ? · sœur de jour (2-4 ans) Tours

Dis, pourquoi ? · sœur de jour (2-4 ans)

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 8.5 EUR

8.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 11:45:00

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez en famille l’exposition sœur de jour d’Eléonore False.

8.5 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Discover Eléonore False?s s?ur de jour exhibition with the whole family.

