Dis, pourquoi ? · sœur de jour (2-4 ans)

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

8.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 11:00:00

fin : 2026-04-24 11:45:00

Date(s) :

2026-04-24

Découvrez en famille l’exposition sœur de jour d’Eléonore False.

Découvrez en famille l’exposition sœur de jour d’Eléonore False.

Un·e médiateur·ice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.

Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice.

De 2 à 4 ans

sur inscription 8.5 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Eléonore False?s s?ur de jour exhibition with the whole family.

L’événement Dis, pourquoi ? · sœur de jour (2-4 ans) Tours a été mis à jour le 2026-03-09 par ADT 37