Tours

Dis, pourquoi ? · sœur de jour (2-4 ans)

1 parvis Jean Germain Tours Indre-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

8.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-04 11:15:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-29

Un·e médiateur·rice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.

Découvrez en famille l’exposition Sœur de jour d’Eléonore False.

Un·e médiateur·rice propose une visite ludique, active et récréative à partager entre parents et enfants.

Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur.

Éléonore False a conçu l’exposition Sœur de jour dans l’esprit du collage, son médium privilégié. Elle y réunit des œuvres réalisées depuis une douzaine d’années, les recomposant en nouveaux ensembles et inventaires selon leurs affinités sensibles et poétiques. Au cœur de l’exposition, une installation nous plonge dans une évocation de l’intime, de la peau et de ses parures. 8.5 .

1 parvis Jean Germain Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

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English :

A mediator offers a fun, active, and creative tour for parents and children to enjoy together.

L’événement Dis, pourquoi ? · sœur de jour (2-4 ans) Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37