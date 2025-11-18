Dis, pourquoi ? · une éclaircie à la verticale Tours

Dis, pourquoi ? · une éclaircie à la verticale

Découvrez en famille l’exposition Une éclaircie à la verticale de l’artiste Claire Chesnier.

Un·e médiateur·ice répond aux questions des tout-petits Est-ce que Claire utilise toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ? Pourquoi elle ne peint que des nuages ?… .

Jardin François 1er Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 66 50 00

English :

Discover artist Claire Chesnier?s exhibition Une éclaircie à la verticale with the whole family.

A mediator answers questions from the youngest visitors: Does Claire use all the colors of the rainbow? Why does she only paint clouds?

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Ausstellung Une éclaircie à la verticale der Künstlerin Claire Chesnier.

Ein/e Vermittler/in beantwortet die Fragen der Kleinen: Verwendet Claire alle Farben des Regenbogens? Warum malt sie nur Wolken?

Italiano :

Scoprite in famiglia la mostra Une éclaircie à la vertical dell’artista Claire Chesnier.

Un mediatore risponderà alle domande dei visitatori più piccoli: Claire usa tutti i colori dell’arcobaleno? Perché dipinge solo nuvole?

Espanol :

Descubra en familia la exposición Une éclaircie à la verticale de la artista Claire Chesnier.

Un mediador responderá a las preguntas de los más pequeños: ¿Utiliza Claire todos los colores del arco iris? ¿Por qué sólo pinta nubes?

