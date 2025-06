Dis, pourquoi ? end and Tours 29 août 2025 11:00

Indre-et-Loire

Dis, pourquoi ? end and Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-08-29 11:00:00

fin : 2025-08-29 11:45:00

2025-08-29

Découvrez en famille l’exposition End and de Koen Taselaar. Un(e) médiateur(trice) répond aux questions des tout-petits Il est où l’artiste ? On peut s’asseoir ? Pourquoiiiiiiiiiiiiii ? .

Durant la visite, l’enfant est sous la responsabilité de son accompagnateur·ice.

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Discover Koen Taselaar?s End and exhibition with the whole family. A mediator answers questions from the little ones: « Where is the artist? Can we sit down? Whyiiiiiiiiiii?

During the visit, children are under the responsibility of their supervisor.

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Ausstellung End and von Koen Taselaar. Ein/e Vermittler/in beantwortet die Fragen der Kleinen: « Wo ist der Künstler? Dürfen wir uns setzen? Warumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

Während des Besuchs ist das Kind unter der Verantwortung seiner Begleitperson.

Italiano :

Scoprite la fine e la mostra di Koen Taselaar in famiglia. Un interprete risponderà alle domande dei bambini: « Dov’è l’artista? Possiamo sederci? Perché?

Durante la visita, i bambini sono sotto la responsabilità del loro responsabile.

Espanol :

Descubra el Fin y la exposición de Koen Taselaar en familia. Un intérprete responderá a las preguntas de los más pequeños: « ¿Dónde está el artista? ¿Podemos sentarnos? ¿Por qué?

Durante la visita, los niños están bajo la responsabilidad de su supervisor.

