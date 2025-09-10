Dis, raconte ! Lacroix-Saint-Ouen

63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen Oise

Gratuit

Début : 2025-09-10 15:30:00

Viens écouter des histoires lues par Marie, suivies d’un petit atelier créatif.

À partir de 5 ans.

63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 15 13 espaceculturel@lacroixsaintouen.fr

