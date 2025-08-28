Dis, t’as pensé à éteindre la radio? Rue de Boisgelin Pleubian

Dis, t'as pensé à éteindre la radio? jeudi 15 janvier 2026.

Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-15 20:30:00

« Pour qui aime surfer sur les ondes, se rappeler aux émissions ou chansons qui ont fait l’histoire radiophonique. Tout public dès 14 ans.

Parfois, il suffit juste d’allumer le poste et on se fait des films. Parfois, il suffit juste de fabriquer des sons ensemble et on chavire. Parfois, la fin d’une émission sonne comme une rupture.

Comment se tisse ce fil invisible ? Qu’est-ce qui se noue entre les oreilles de l’auditeurice et les voix derrière le micro ?

Entre histoires d’amour naissantes, passées ou imaginaires, on se laisse toucher par les ondes. Mais la radio a-t-elle encore le mojo ? A l’heure où l’audience globale baisse, où le service public la désinvestit, où les antennes privées deviennent des joujoux pour milliardaires, et où il est de bon ton de programmer la mise à la retraite de la FM, quel amour nous lie encore au transistor ?

Peut-on plaquer la radio pour le podcast ?

Trouve-t-on réellement des partenaires durables sur le site AdopteUnMike ? Et sinon, vous êtes plutôt Nicolas Demorand sur France Inter ou Guillaume Erner sur France Culture ? Bruno Guillon sur Fun ou Difool sur Skyrock ? Radio Canut ou Radio Bonheur ? Et mon montage ? Tu l’aimes mon montage ? Autant de questions sensibles et existentielles auxquelles vous trouverez peut-être des réponses, grâce à ce radio live&love !

Sur scène, un dispositif simple deux micros, deux ordis, une console et deux voix rythmées par une horloge de studio et la gestuelle d’un direct radio.

A partir d’archives, de micros-trottoirs, de récits, de parodies, de documentaires, de musiques et de quizz sonores, deux amoureu·se·s de la radio dialoguent pour raconter des histoires d’amour à la radio, dans la radio et sur la radio… .

Centre Culturel Le Sillon, Rue de Boisgelin, Pleubian 22610 Côtes-d'Armor Bretagne

