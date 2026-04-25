Betschdorf

Dis, tu me racontes une histoire ?

19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 15:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Découvrez cet après-midi autour du conte et des histoires pour les enfants. Sur inscription.

Découvrez cet après-midi autour du conte et des histoires pour les enfants. Sur inscription. 0 .

19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this afternoon of storytelling for children. Registration required.

L’événement Dis, tu me racontes une histoire ? Betschdorf a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte