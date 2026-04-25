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Dis, tu me racontes une histoire ? Betschdorf

Dis, tu me racontes une histoire ? Betschdorf

Dis, tu me racontes une histoire ? Betschdorf mercredi 6 mai 2026.

Adresse : 19 rue du Stade

Ville : 67660 Betschdorf

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0

Betschdorf

Dis, tu me racontes une histoire ?

19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 15:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Découvrez cet après-midi autour du conte et des histoires pour les enfants. Sur inscription.
Découvrez cet après-midi autour du conte et des histoires pour les enfants. Sur inscription. 0  .

19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70  bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

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English :

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L’événement Dis, tu me racontes une histoire ? Betschdorf a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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