Dis, tu me racontes une histoire ? Betschdorf
Dis, tu me racontes une histoire ? Betschdorf mercredi 6 mai 2026.
Betschdorf
Dis, tu me racontes une histoire ?
19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 15:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Découvrez cet après-midi autour du conte et des histoires pour les enfants. Sur inscription.
Découvrez cet après-midi autour du conte et des histoires pour les enfants. Sur inscription. 0 .
19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr
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English :
Discover this afternoon of storytelling for children. Registration required.
L’événement Dis, tu me racontes une histoire ? Betschdorf a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte