DISC COMEDY COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

DISC COMEDY Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Une expérience inédite à vivre en groupe pour mieux se comprendre !Inspiré du modèle DISC, ce spectacle vous plonge dans l’univers coloré des personnalités (Rouge, Jaune, Vert, Bleu). Vous saurez enfin qui vous êtes et à qui vous avez affaire au travail comme à la maison ! Découvrez vos forces et apprenez à voir vos différences comme des complémentarités…Un spectacle aussi drôle qu’instructif à vivre entre collègues, et aussi en couple, entre amis et en famille pour mieux communiquer !Auteur : Quentin LesaffreArtistes : en alternance : Mathieu Schalk et Florian Châtelier (les imitateurs) / Yan Richard, Sophie Kircher et Aurélie Bouquet (les animateurs/rices)Metteur en scène : Olivier Maille

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42