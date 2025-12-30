DISC COMEDY – Jauge 168 places APOLLO THEATRE Paris

DISC COMEDY – Jauge 168 places Début : 2026-07-07 à 20:00. Tarif : – euros.

DISC COMEDYUne expérience inédite à vivre en groupe pour mieux se comprendre ! Inspiré du modèle DISC, ce spectacle vous plonge dans l’univers coloré des personnalités (Rouge, Jaune, Vert, Bleu). Vous saurez enfin qui vous êtes et à qui vous avez affaire au travail comme à la maison ! Découvrez vos forces et apprenez à voir vos différences comme des complémentarités… Un spectacle aussi drôle qu’instructif à vivre entre collègues, et aussi en couple, entre amis et en famille pour mieux communiquer !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75