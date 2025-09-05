Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges
Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges vendredi 5 septembre 2025.
Disc-Golf
Plateau du Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 14:00:00
fin : 2025-09-05 16:30:00
Date(s) :
2025-09-05
Navette 9 places au départ de la place du cinéma à 13h45.
Plateau du Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
9-seater shuttle departing from cinema square at 1:45pm.
German :
Shuttle-Bus mit 9 Sitzplätzen, der um 13:45 Uhr vom Place du Cinema abfährt.
Italiano :
Bus navetta a 9 posti con partenza da Place du Cinéma alle 13.45.
Espanol :
Autobús lanzadera de 9 plazas con salida de la Place du Cinéma a las 13.45 h.
