Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges

Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges vendredi 5 septembre 2025.

Disc-Golf

Plateau du Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 14:00:00

fin : 2025-09-05 16:30:00

Date(s) :

2025-09-05

Navette 9 places au départ de la place du cinéma à 13h45.

Plateau du Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

9-seater shuttle departing from cinema square at 1:45pm.

German :

Shuttle-Bus mit 9 Sitzplätzen, der um 13:45 Uhr vom Place du Cinema abfährt.

Italiano :

Bus navetta a 9 posti con partenza da Place du Cinéma alle 13.45.

Espanol :

Autobús lanzadera de 9 plazas con salida de la Place du Cinéma a las 13.45 h.

