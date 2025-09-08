Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges
Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges lundi 8 septembre 2025.
Disc-Golf
Plateau du Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-09-08 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:30:00
2025-09-08
Tous les vendredis.
Navette 9 places au départ de la place du cinéma à 13h45. .
Plateau du Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
English :
Every Friday.
German :
Jeden Freitag.
Italiano :
Ogni venerdì.
Espanol :
Todos los viernes.
