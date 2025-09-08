Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges

Disc-Golf Plateau du Lienz Barèges lundi 8 septembre 2025.

Disc-Golf

Plateau du Lienz BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-08 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

Date(s) :

2025-09-08

Tous les vendredis.

Navette 9 places au départ de la place du cinéma à 13h45. .

Plateau du Lienz BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Every Friday.

German :

Jeden Freitag.

Italiano :

Ogni venerdì.

Espanol :

Todos los viernes.

