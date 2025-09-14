Disc Golf dans le cadre de la Fête du Sport Wangenbourg-Engenthal

Disc Golf dans le cadre de la Fête du Sport Wangenbourg-Engenthal dimanche 14 septembre 2025.

Disc Golf dans le cadre de la Fête du Sport

Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

La découverte du Disc Golf permettra aux participants (de 8 à 88 ans) de pratiquer une nouvelle activité sportive, ludique et salutaire, car alliant le lancé de disques (frisbee spécifiques au DG) à la marche (petit parcours d’initiation, de 6 trous). Ce sport se pratique au sein de notre fédération, depuis plus de 15 ans et nous mettons l’accent sur 2 de ses aspects, le « sport loisirs » et « sport santé ». Il se pratique, tant individuellement, qu’en groupe de 2 ou 3, en famille, entre amis ou entre collègues de travail, par exemple. Cette journée sera ouverte à tous, mais surtout aux débutants et autres non initiés. 0 .

Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 74 90 70 mario.tomasi@sportrural.fr

