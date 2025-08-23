Disc Golf Opale Open 8ème édition Berck

Disc Golf Opale Open 8ème édition Berck samedi 23 août 2025.

Disc Golf Opale Open 8ème édition

Avenue du Docteur Quettier Bois Magnier Berck Pas-de-Calais

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Le Disc Golf Opale Open 2025 regroupera deux tournois de Disc Golf, l’un en double, le samedi, ouvert à tous, et l’autre en individuel, le dimanche, homologué PDGA C-Tier et réservé aux joueurs licencié et licences provisoires.

Ce tournoi fêtera sa 8ème édition cette année.

Retrouvez toutes les informations sur le site suivant https://www.opalediscgolfclub.com/disc-golf-opale-open .

Avenue du Docteur Quettier Bois Magnier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 33 69 01 04 opale.discgolfclub@gmail.com

