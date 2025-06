Discipline(s) Place des Prêcheurs Aix-en-Provence 27 juin 2025 07:00

Cet événement d’art contemporain met en avant, sous le regard bienveillant du père de l’art moderne, le galeries, artistes, institutions et centre d’art du grand Sud et d’ailleurs.

Pour cette première édition,, Discipline(s) présentera ds œuvres grands formats, avec un accent sur la scène jeune et émergente. .

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

English :

Under the watchful eye of the father of modern art, this contemporary art event showcases galleries, artists, institutions and art centers from the South of France and beyond.

German :

Diese Veranstaltung für zeitgenössische Kunst stellt unter dem wohlwollenden Blick des Vaters der modernen Kunst Galerien, Künstler, Institutionen und Kunstzentren aus dem tiefen Süden und darüber hinaus vor.

Italiano :

Sotto l’occhio vigile del padre dell’arte moderna, questo evento d’arte contemporanea presenta gallerie, artisti, istituzioni e centri d’arte del sud della Francia e non solo.

Espanol :

Bajo la atenta mirada del padre del arte moderno, este acontecimiento del arte contemporáneo presenta galerías, artistas, instituciones y centros de arte del sur de Francia y más allá.

