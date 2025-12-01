Disco Bingo P400 Espace René Lebas Cherbourg-en-Cotentin
Disco Bingo P400 Espace René Lebas Cherbourg-en-Cotentin samedi 13 décembre 2025.
Disco Bingo
P400 Espace René Lebas Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 19:45:00
fin : 2025-12-14
2025-12-13
L’association CherBOUGEtoi a le plaisir de vous annoncer le retour de son événement far de l’hiver…
Avec la talentueuse Léna Quignette aux manettes la soirée, participez au disco bingo le plus déjanté de l’année !
Après une première édition qui avait rassemblé plus de 120 personnes sur le thème disco, cette fois-ci, préparez-vous à sortir vos plus belles tenues flashy et à vous ambiancer sur la musique des années 90′ !
Sur place vous trouverez tout ce qu’il faut pour passer un moment inoubliable Apéro, food truck, sans oublier la buvette de CherBOUGEtoi.
Programme de la soirée
– Ouverture des portes à 19h00 pour laisser le temps à tout le monde de s’installer, de prendre un verre, et même de manger.
– Début du jeu 19h45.
La soirée sera composée de 3 parties d’environ 45 minutes entrecoupées de 2 pauses pour vous permettre de manger, aller au bar ou vous ambiancer sur la musique des années 90′.
Le jeu sera suivi d’une soirée dancefloor ! On compte sur vous pour vous déchaîner sur la piste sur vos titres préférés.
Attention jauge limitée !
Tarif réduit pour les 50 premiers inscrits 11€.
Tarif prévente 13€.
Inscription sur place possible sans tarif préférentiel, uniquement s’il reste des places.
Pique-nique interdit.
Rendez-vous samedi 13 Décembre à partir de 19h00 à la salle P400 de l’Autre Lieu (Espace René Lebas).
Inscriptions sur https://www.helloasso.com/…/evene…/disco-bingo-annees-90 .
P400 Espace René Lebas Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 31 51 80 41 cherbougetoi@gmail.com
