Disco Bingo P400 Espace René Lebas Cherbourg-en-Cotentin

L’association CherBOUGEtoi a le plaisir de vous annoncer le retour de son événement far de l’hiver…

Avec la talentueuse Léna Quignette aux manettes la soirée, participez au disco bingo le plus déjanté de l’année !

Après une première édition qui avait rassemblé plus de 120 personnes sur le thème disco, cette fois-ci, préparez-vous à sortir vos plus belles tenues flashy et à vous ambiancer sur la musique des années 90′ !

Sur place vous trouverez tout ce qu’il faut pour passer un moment inoubliable Apéro, food truck, sans oublier la buvette de CherBOUGEtoi.

Programme de la soirée

– Ouverture des portes à 19h00 pour laisser le temps à tout le monde de s’installer, de prendre un verre, et même de manger.

– Début du jeu 19h45.

La soirée sera composée de 3 parties d’environ 45 minutes entrecoupées de 2 pauses pour vous permettre de manger, aller au bar ou vous ambiancer sur la musique des années 90′.

Le jeu sera suivi d’une soirée dancefloor ! On compte sur vous pour vous déchaîner sur la piste sur vos titres préférés.

Attention jauge limitée !

Tarif réduit pour les 50 premiers inscrits 11€.

Tarif prévente 13€.

Inscription sur place possible sans tarif préférentiel, uniquement s’il reste des places.

Pique-nique interdit.

Rendez-vous samedi 13 Décembre à partir de 19h00 à la salle P400 de l’Autre Lieu (Espace René Lebas).

Inscriptions sur https://www.helloasso.com/…/evene…/disco-bingo-annees-90 .

