Disco Brocante à Nonards, la 2ème édition
Nonards Corrèze
Début : 2025-09-06
2025-09-06
La Disco Brocante revient à Nonards pour sa 2ème édition ! Une journée festive mêlant brocante et vide-greniers, animations musicales et ambiance disco. Dès le matin, flânez entre les stands et dénichez de bonnes affaires, profitez des animations et du DJ tout au long de la journée, puis terminez en beauté avec un apéro-concert animé par le groupe Baldango. Buvette et restauration sur place. .
Nonards 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine asso.lou.pais@proton.me
