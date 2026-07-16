Disco Burlesque Show Pôle culturel Musique Expérience Ducey-Les Chéris
vendredi 11 septembre 2026 · Pôle culturel Musique Expérience · Ducey-Les Chéris
Informations pratiques
Ducey-Les Chéris
Disco Burlesque Show
Pôle culturel Musique Expérience 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 21:15:00
Date(s) :
2026-09-11
Mais qu’est-ce que le Disco Burlesque Show ?
Ce n’est ni une conférence, ni un concert, c’est du strip-tease ! Enfin… c’est de l’effeuillage burlesque, la version Coco Chanel du strip-tease. Plus précisément encore, c’est 1h10 de cabaret au court duquel vous traverserez avec nous la merveilleuse histoire du mouvement disco. Alors ramenez vos plus beaux moves de danse et vos paillettes. Et rappelez-vous… DISCO IS NOT DEAD ! À partir de 16 ans .
Pôle culturel Musique Expérience 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 44 contact@musique-experience.net
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English : Disco Burlesque Show
L’événement Disco Burlesque Show Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-07-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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