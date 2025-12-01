Disco électro sur patins Nikko Del Barrio x Drop Circle Saumur

Disco électro sur patins Nikko Del Barrio x Drop Circle

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

2025-12-20

Enfilez vos patins et laissez-vous emporter par une ambiance disco et festive.

Sous les boules à facettes étincelantes, la patinoire se transforme en piste de danse lumineuse, où mix électro et glissades endiablées se mêlent pour des fous rires garantis.

Une soirée étincelante, où chaque pirouette devient un petit éclat de magie hivernale.

[En partenariat avec Burger King]

Samedi 20 décembre 2025 de 19h à 23h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Put on your skates and let yourself be carried away by a festive disco atmosphere.

