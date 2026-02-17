Disco Generation’s time Salle Polyvalente Pouillé-les-Côteaux

Disco Generation’s time

Salle Polyvalente 619 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-08 03:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Generation’s time, bal pour toutes les générations avec le DJ MBS & SLV Production !

Une soirée disco pour toutes les générations

21h les années 70’s

22h les années 80’s

23h les années 90’s

00h les années 2000

01h les années 2010

02h les années 2020

Sécurité professionnelle .

Salle Polyvalente 619 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire cdj.pouille@gmail.com

English :

Generation’s time, a ball for all generations with DJ MBS & SLV Production!

