Disco Generation’s time Salle Polyvalente Pouillé-les-Côteaux
Disco Generation’s time Salle Polyvalente Pouillé-les-Côteaux samedi 7 mars 2026.
Disco Generation’s time
Salle Polyvalente 619 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux Loire-Atlantique
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 21:00:00
fin : 2026-03-08 03:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Generation’s time, bal pour toutes les générations avec le DJ MBS & SLV Production !
Une soirée disco pour toutes les générations
21h les années 70’s
22h les années 80’s
23h les années 90’s
00h les années 2000
01h les années 2010
02h les années 2020
Sécurité professionnelle .
Salle Polyvalente 619 Rue des Pilotes Pouillé-les-Côteaux 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire cdj.pouille@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Generation’s time, a ball for all generations with DJ MBS & SLV Production!
L’événement Disco Generation’s time Pouillé-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT44