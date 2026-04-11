Capvern

Disco Grillades et Fraîcheur 80’s

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

DISCO GRILLADES & FRAÎCHEUR 80’s

Le chaud des braises… la fraîcheur des salades… et le feu des années 80 !

DJETTE FANNY AUX PLATINES

Un mix explosif des années 80 à aujourd’hui

Réservation conseillée au 06 95 96 53 45

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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

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English :

DISCO GRILLADES & FRESH 80?s

The heat of the embers? the freshness of the salads? and the fire of the 80s!

DJETTE FANNY ON THE DECKS

An explosive mix of the 80s and today

Reservations recommended: 06 95 96 53 45

L’événement Disco Grillades et Fraîcheur 80’s Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65