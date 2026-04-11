Disco Grillades et Fraîcheur 80’s Zone commerciale Capvern Capvern
Disco Grillades et Fraîcheur 80’s Zone commerciale Capvern Capvern samedi 11 avril 2026.
Capvern
Disco Grillades et Fraîcheur 80’s
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
DISCO GRILLADES & FRAÎCHEUR 80’s
Le chaud des braises… la fraîcheur des salades… et le feu des années 80 !
DJETTE FANNY AUX PLATINES
Un mix explosif des années 80 à aujourd’hui
Réservation conseillée au 06 95 96 53 45
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Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
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English :
DISCO GRILLADES & FRESH 80?s
The heat of the embers? the freshness of the salads? and the fire of the 80s!
DJETTE FANNY ON THE DECKS
An explosive mix of the 80s and today
Reservations recommended: 06 95 96 53 45
L’événement Disco Grillades et Fraîcheur 80’s Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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