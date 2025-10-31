Disco Halloween Largeasse
Disco Halloween Largeasse vendredi 31 octobre 2025.
Disco Halloween
Salle des fêtes Largeasse Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
À 15 h 30, goûter Halloweenesque, pour les enfants à partir de 5 ans, bonbons et gourmandises seront de la partie. On dansera tous ensemble et on racontera des histoires qui font peur !
Et dès 20h, les portes de l’horreur s’ouvriront pour une soirée de frissons avec notre équipe de cascadeurs mais également de fêtes et d’amusements.
Buvette et restauration (réservations recommandée) sur place. .
Salle des fêtes Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com
