Disco Halloween Largeasse

Disco Halloween Largeasse vendredi 31 octobre 2025.

Disco Halloween

Salle des fêtes Largeasse Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

À 15 h 30, goûter Halloweenesque, pour les enfants à partir de 5 ans, bonbons et gourmandises seront de la partie. On dansera tous ensemble et on racontera des histoires qui font peur !

Et dès 20h, les portes de l’horreur s’ouvriront pour une soirée de frissons avec notre équipe de cascadeurs mais également de fêtes et d’amusements.

Buvette et restauration (réservations recommandée) sur place. .

Salle des fêtes Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com

English : Disco Halloween

German : Disco Halloween

Italiano :

Espanol : Disco Halloween

L’événement Disco Halloween Largeasse a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Bocage Bressuirais