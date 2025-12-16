Disco Nye – Nouvel An Disco & Groove ! L’Alimentation Générale Paris

Pour l’occasion, on invite Adriano Guglielmo, fondateur de la soirée La Nuit Disco, accompagné de Danny Fortunato, dj à l’origine des mythiques soirées LOFT BABIES : des déclarations d’amour aux fêtes sensuelles et libérées des années 70.

Danny Fortunato fonde les mythiques soirées LOFT BABIES, des déclarations d’amour aux fêtes sensuelles et libérées des années 70. Il a joué aux côtés des légendes : Laurent Garnier, Louie Vega, Joe Claussell, François Kevorkian, Danny Krivit. Sa sélecta lévite entre disco cosmique, funk incandescent et premiers frissons électroniques, dans une ambiance moite parfois, élégante toujours, hypnotique évidemment. Il est un passeur d’émotions. Il est un cinéaste du son. Il est un esthète de la nuit.

Adriano Guglielmo est l’hôte musical des soirées « La Nuit Disco » à l’Alimentation Générale à Paris. Issu de la batterie jazz, il a pour objectif de contribuer à faire vivre la musique authentique par une quête incessante de musique de danse soulful qu’il partage avec le dance floor. Sa sélection couvre le soul/funk/disco au sens large – du boogie brésilien et du disco nigérian par le Philly Sound luxuriant, jusqu’aux perles électroniques européennes du milieu des années 1980. Pour Adriano, la musique est la nourriture de l’âme et jouer des disques c’est de l’artisanat.

Toute l’équipe de l’Alim vous invite le mercredi 31 décembre à clôturer cette année 2025 tous·tes ensembles ♡

Le mercredi 31 décembre 2025

de 23h00 à 05h00

payant Prévente late : 10 EUR

Prévente early : 18 EUR Tout public.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

https://www.alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale