Disco Rital Discoteca #1 Canal Barboteur Pantin

Aux platines, les jumeaux Francesco et Giovanni Semeraro piochent avec humour et passion parmi des centaines de 45 et 33 tours de musique italienne !

Nés trop vieux dans un monde trop jeune, les frères Semeraro ont ramassé tout ce qui leur passait sous la main : disques italiens aux pochettes abîmées, visuels improbables, trésors oubliés depuis des années dans les cartons des brocanteurs de Paris et de banlieue. Leur mission ? Redonner une nouvelle vie à cet immense répertoire de mélodies oubliées, celles qui ont fait danser, chanter, rêver et tomber amoureux des générations entières d’italiens et d’amoureux de l’Italie.

Au programme ? Un grand écart jubilatoire entre Bel Canto, chanson populaire, chants de lutte, liscio et musiques dansantes, tarantella, Italo Disco, pop & dance des années 70, rock & roll italo-napolitain, musiques de film, chanson ritale-française… et bien plus encore.

Un DJ set libre, vivant, et résolument festif, qui se prête aussi bien à un dimanche au soleil qu’à une soirée où tout peut arriver.

Alors… t’es sûr d’avoir déjà tout écouté dans ta vie ?

⛵️ INFOS PRATIQUES

Place de la Pointe, 93500 Pantin

Ⓜ️ Métro ligne 5 : Église de Pantin

Dimanche 12/04

⏰ 15h – 22h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Au Barboteur, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, profitez d’espaces chill, de jeux et d’un bar pour vous rafraîchir au bord de l’eau.

Cette été, Disco Rital pose ses platines sur le canal de l’Ourcq pour une résidence bouillante à la péniche du Barboteur.

Disco Rital, c’est un DJ set 100% vinyles qui fait revivre l’énergie et le charme de l’âge d’or de la musique italienne, avec une bonne dose d’autodérision et d’amour du kitsch.

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T22:00:00+02:00

Canal Barboteur Place de la pointe 93500 Pantin

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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