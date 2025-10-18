Disco Roller d’Halloween Cosec – Espace roller Saint-Médard-en-Jalles

Disco Roller d’Halloween Samedi 18 octobre, 19h00 Cosec – Espace roller Gironde

Entrée libre et payante : 3€

Début : 2025-10-18T19:00:00 – 2025-10-18T22:00:00

Rendez-vous pour une soirée de citrouille et toile d’araignée et rollers le 18 octobre 2025 en compagnie de l’association Rollerbug.

Au programme : patinage en musique, animations diverses, concours de déguisements avec des cadeaux à la clé, distribution de bonbons… (Restauration sur place).

Les disco Roller sont ouvertes à tous publics même amateurs. Et pour ceux qui n’auraient pas de matériel, nous prêtons des rollers et protections

Venez donc nombreux le samedi 18 octobre dès 19h pour fêter Halloween !

Cosec – Espace roller 29, rue William Chaumet – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « rollerbugcontact@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.rollerbug.fr/ »}] [{« link »: « https://www.rollerbug.fr/ »}]

