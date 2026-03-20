DISCO ROLLER du Rodez Roller Hockey

17 BD du 122 Régiment d’Infanterie Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Club de Rodez Roller Hockey organise sa traditionnelle disco-roller au profit du Téléthon.

La disco-roller du Rodez Roller Hockey est de retour samedi 4 avril 2026 à partir de 20h, à Rodez, niveau -4 de l’amphithéâtre.

PAF 5€

Buvette sur place

Pour ceux qui n’ont pas de patins, prêt de patins dans la limite des stocks disponibles à réserver au 06-95-34-49-05. 5 .

17 BD du 122 Régiment d’Infanterie Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 95 34 49 05

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English :

The Rodez Roller Hockey Club is organizing its traditional roller disco in aid of the Telethon.

L’événement DISCO ROLLER du Rodez Roller Hockey Rodez a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)