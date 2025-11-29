DISCO ROLLER Rodez
Le Club de Rodez Roller Hockey organise sa traditionnelle disco-roller au profit du Téléthon.
Venez nous rejoindre sur la piste de danse du niveau -4 de l’Amphithéâtre de Rodez. DJ Lamix, sera aux platines pour ambiancer la soirée (de 20h30 à 23h) ponctuée par des animations autour du patinage. Venez DÉGUISÉ !!!! Pour ceux qui n’ont pas de patins, prêt de patins dans la limite des stocks disponibles à réserver au 06-95-34-49-05. Une participation aux frais de 5€ est demandée à l’entrée et une buvette est sur place. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au Téléthon. 5 .
17 BD du 122 Régiment d’Infanterie Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 95 34 49 05
English :
The Rodez Roller Hockey Club is organizing its traditional roller disco in aid of the Telethon.
German :
Der Club de Rodez Roller Hockey organisiert seine traditionelle Rollerdisco zu Gunsten des Telethon.
Italiano :
Il Rodez Roller Hockey Club organizza la sua tradizionale discoteca a rotelle a favore di Telethon.
Espanol :
El Club de Hockey sobre Patines de Rodez organiza su tradicional discoteca sobre patines a beneficio del Teletón.
