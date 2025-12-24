Disco roulettes #4, Complexe sportif Léo-Lagrange Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 18:00 – 23:00

Avec le soutien de la Ville de Couëron, Les Lucioles vous donne rendez-vous samedi 21 février 2026, à partir de 18h, pour « Disco roulettes » ! Le principe ? Danser chaussé(e) de rollers ou de patins sur de la musique Disco ! Chaussez vos rollers, enfilez vos tenues les plus fun, et préparez-vous à tourner en rond sur la piste de danse et partager une soirée originale sur des sons disco, funk et groovy, dans une ambiance brillante et décomplexée, le tout sublimé par des jeux de lumières, entièrement conçue pour vous faire tourner en rond toute la soirée. Samedi 21 février 2026, de 18h à 23h Complexe sportif Léo Lagrange, 8 Rue de la Noé Allais, 44220 Couëron Billetterie sur place : 6 €/personne Vestiaire : 2 € Possibilité de location de roller (en quantité limitée) : 4 € Vous pouvez également venir avec vos propres patins ou rollers. N’oubliez pas d’apporter vos protections pour plus de fun ! Et venez déguisé(e)s si vous le voulez ! Plus d’infos

Complexe sportif Léo-Lagrange Couëron 44220

02 40 85 12 86 http://www.mairie-coueron.fr https://www.lesluciolesassociation.fr



