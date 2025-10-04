Disco Soupe aux Halles Halles de Lourdes Lourdes

Disco Soupe aux Halles Halles de Lourdes Lourdes samedi 4 octobre 2025.

Disco Soupe aux Halles

Halles de Lourdes 11 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-04 12:30:00

2025-10-04

Venez déguster les soupe cuisinées à partir des fruits et légumes invendus du marché sur les airs musicaux de Nalie, en partenariat avec les élèves du lycée de l’Arrouza.

Renseignements à: festivalzd65@gmail.com

English :

Come and enjoy soups made from unsold market produce, to the musical accompaniment of Nalie, in partnership with students from the Lycée de l’Arrouza.

Information: festivalzd65@gmail.com

German :

Probieren Sie die Suppe, die aus unverkauftem Obst und Gemüse vom Markt gekocht wird, zu den musikalischen Klängen von Nalie, in Zusammenarbeit mit den Schülern des Lycée de l’Arrouza.

Weitere Informationen unter: festivalzd65@gmail.com

Italiano :

Venite a gustare le zuppe a base di frutta e verdura invenduta del mercato, con l’accompagnamento musicale di Nalie, in collaborazione con gli studenti del Lycée de l’Arrouza.

Per maggiori informazioni: festivalzd65@gmail.com

Espanol :

Venga a degustar sopas elaboradas con frutas y verduras no vendidas del mercado, con el acompañamiento musical de Nalie, en colaboración con los alumnos del Liceo de l’Arrouza.

Para más información: festivalzd65@gmail.com

