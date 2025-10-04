Disco Soupe Garges-lès-Gonesse – Médiathèque intercommunale Elsa Triolet Garges-lès-Gonesse

Disco Soupe Garges-lès-Gonesse – Médiathèque intercommunale Elsa Triolet Garges-lès-Gonesse samedi 4 octobre 2025.

Disco Soupe Samedi 4 octobre, 15h00 Garges-lès-Gonesse – Médiathèque intercommunale Elsa Triolet

Entrée gratuite à partir de 15 ans

Proposé par l’association Inventerre dans le cadre du programme intercommunal « De la graine à l’assiette »

Venez participer à la confection d’une soupe le tout dans une ambiance festive. Cette rencontre solidaire sera l’occasion de sensibiliser au gaspillage alimentaire.

Garges-lès-Gonesse – Médiathèque intercommunale Elsa Triolet 2 Rue Jean-François Chalgrin, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse

