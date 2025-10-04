Disco Soupe Garges-lès-Gonesse – Médiathèque intercommunale Elsa Triolet Garges-lès-Gonesse
Disco Soupe Samedi 4 octobre, 15h00 Garges-lès-Gonesse – Médiathèque intercommunale Elsa Triolet
Entrée gratuite à partir de 15 ans
Proposé par l’association Inventerre dans le cadre du programme intercommunal « De la graine à l’assiette »
Venez participer à la confection d’une soupe le tout dans une ambiance festive. Cette rencontre solidaire sera l’occasion de sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Samedi 4 octobre à 15h (1h30)
RDV à la Médiathèque intercommunale Le Cube Garges
Garges-lès-Gonesse – Médiathèque intercommunale Elsa Triolet 2 Rue Jean-François Chalgrin, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse
Graine à l’assiette