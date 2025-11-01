Disco Vair de Peur Salle de la Cour Vair-sur-Loire

Vair-sur-Loire Basket vous donne rendez-vous pour une soirée d’Halloween endiablée le samedi 1er novembre, à la salle de La Cour, de 21h à 1h.

DJ DEFRA sera aux platines pour une ambiance garantie !

Soirée réservée aux plus de 15 ans (nés en 2010 et avant).

Déguisements vivement conseillés pour une soirée terrifiante ! .

Salle de la Cour Rue du Port Arthur Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 40 71 00 contact.vslb@gmail.com

English :

Vair-sur-Loire Basket invites you to a wild Halloween party on Saturday, November 1, at the Salle de La Cour, from 9pm to 1am.

German :

Vair-sur-Loire Basket lädt Sie zu einer wilden Halloween-Party am Samstag, den 1. November, in der La Cour-Halle von 21.00 bis 1.00 Uhr ein.

Italiano :

Il Vair-sur-Loire Basket si appresta a vivere una scatenata serata di Halloween sabato 1 novembre, presso la Salle de La Cour, dalle 21 all’1 di notte.

Espanol :

Vair-sur-Loire Basket le espera el sábado 1 de noviembre en la Salle de La Cour, de 21:00 a 01:00 horas, para celebrar una alocada noche de Halloween.

