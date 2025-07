DISCO VINO Causses-et-Veyran

DISCO VINO Causses-et-Veyran samedi 12 juillet 2025.

DISCO VINO

Chemin de la Coopérative Causses-et-Veyran Hérault

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Guinguette au Domaine Borie La Vitarèle à 19h00.

Concert C’DRIC DJ SET VINYLES.

Jambon à la broche, tapas et vins de soif.

Réservation pour le repas jambon à la broche.

Chemin de la Coopérative Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 89 50 43

English :

Guinguette at Domaine Borie La Vitarèle at 7pm.

C’DRIC DJ SET VINYLES concert.

Spit-roasted ham, tapas and thirst-quenching wines.

Reservations required for spit-roasted ham.

German :

Guinguette auf der Domaine Borie La Vitarèle um 19.00 Uhr.

Konzert C’DRIC DJ SET VINYLES.

Schinken am Spieß, Tapas und Weine für den Durst.

Reservierung für das Essen Schinken am Spieß.

Italiano :

Guinguette al Domaine Borie La Vitarèle alle 19.00.

Concerto C’DRIC DJ SET VINYLES.

Prosciutto allo spiedo, tapas e vini dissetanti.

Per il prosciutto allo spiedo è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Guinguette en el Domaine Borie La Vitarèle a las 19h.

Concierto C’DRIC DJ SET VINYLES.

Jamón asado al espetón, tapas y vinos refrescantes.

Reserva obligatoria para el jamón asado.

