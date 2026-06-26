Causses-et-Veyran

DISCO VINO

Causses-et-Veyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Une guinguette éphémère avec DJ set 100 % vinyles (YOULEUH ON VINYLES), bar à vins bio du domaine, restauration sur place avec le tourne broche de Flambadou (sur réservation), ainsi que divers tapas (charcuterie, huitres, tapenade). Coucher de soleil sur les vignes et piste de danse sous les étoiles, c’est ca l’esprit DISCO VINO.

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Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie

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English :

An old-school open-air café with a 100% vinyl DJ set (YOULEUH ON VINYLES), a bar featuring organic wines from the estate, on-site dining with Flambadou’s rotisserie (by reservation), as well as a variety of tapas (cold cuts, oysters, tapenade). Sunset over the vineyards and a dance floor under the stars—that’s the DISCO VINO spirit.

L’événement DISCO VINO Causses-et-Veyran a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT AVANT-MONTS