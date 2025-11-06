DISCOBOLE CIE : MOBKE Studio de L’Ermitage Paris

DISCOBOLE CIE : MOBKE Studio de L’Ermitage Paris jeudi 6 novembre 2025.

DISCOBOLE CIE : MOBKE Jeudi 6 novembre, 20h30 Studio de L’Ermitage Paris

https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/theo-girard—mobke

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T22:00:00

Fin : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T22:00:00

DISCOBOLE CIE & LABEL est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2025-2026

Studio de L’Ermitage 8 rue de l’ermitage – 75020 PARIS Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France

MOBKE est un quartet transatlantique au carrefour des influences et des identités musicales. Autour de Théo Girard, la batteuse Lesley Mok, la pianiste Sophia Domancich, le saxophoniste Nick Lyon