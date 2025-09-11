DISCOBOLE CIE – Rituals Riots @ Les Relais Solidaires Les Relais Solidaires Pantin
DISCOBOLE CIE – Rituals Riots @ Les Relais Solidaires Les Relais Solidaires Pantin jeudi 11 septembre 2025.
DISCOBOLE CIE – Rituals Riots @ Les Relais Solidaires Jeudi 11 septembre, 20h00 Les Relais Solidaires Seine-Saint-Denis
12/15€ https://www.billetweb.fr/rituals-riots-les-relais-solidaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-11T20:00:00 – 2025-09-11T21:30:00
Fin : 2025-09-11T20:00:00 – 2025-09-11T21:30:00
DISCOBOLE CIE & LABEL est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2025-2026
Les Relais Solidaires rue Victor Hugo, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France
Stéphane Hoareau célèbre l’héritage créole à travers une transe musicale collective et engagée, où maloya, vaudou haïtien, rock et jazz se rencontrent. world jazz
Marie Planielle