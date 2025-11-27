DISCOBOLE CIE – SHAMANE Les Relais Solidaires Pantin

DISCOBOLE CIE – SHAMANE Jeudi 27 novembre, 20h00 Les Relais Solidaires Seine-Saint-Denis

https://lesrelaissolidaires.fr/agenda-culturel/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T20:00:00 – 2025-11-27T21:30:00

Fin : 2025-11-27T20:00:00 – 2025-11-27T21:30:00

DISCOBOLE CIE & LABEL est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2025-2026

Les Relais Solidaires rue Victor Hugo, Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France

SHAMANE incarne l’énergie brute. Une trinité rythmique composée d’une contrebasse profonde, d’une batterie percutante et de deux guitares électriques aux sonorités rock.