Discoboules Mulhouse

29 rue des Machines Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 23:00:00

2025-07-26

DiscoBoules fait son grand retour le samedi 26 juillet 2025 avec une soirée qui promet de faire vibrer le cœur de l’été dès 18h. Trois concerts, trois univers, une seule certitude impossible de rester de marbre.

À 18h30, ZOLTO ouvre le bal en solo avec une version acoustique et folk de son tout premier EP. Une voix envoûtante, comme un souffle venu d’un ailleurs californien et polonais, pour une entrée en matière tout en douceur et en intensité.

À 19h30, changement d’ambiance avec les PRISONER. Ce sextuor aussi farfelu que talentueux vous propulse dans les années 70 avec des reprises orchestrales de génériques TV cultes. Attendez-vous à du trombone déchaîné, des costumes hauts en couleur, des voix lyriques et des sourires aussi larges que leur folie douce.

Puis, à 20h45, CLÉMENT VISAGE prend le relais en tête d’affiche. Son électro énigma pop, sa voix un brin androgyne et son magnétisme subtil créent une atmosphère aussi dansante qu’hypnotique. Laissez-vous séduire, sans même vous en apercevoir.

Et pour prolonger le plaisir, DJ Pichine vous emmène faire le tour du monde avec un set final qui invite à ne plus jamais quitter la piste.

Préparez-vous à une nuit inoubliable, entre groove, nostalgie et découvertes. .

29 rue des Machines Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 21 80 04 97 unionboulistemulhousienne@gmail.com

